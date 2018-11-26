Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов

Объем долгосрочных вкладов в валюте за октябрь в российских банках сократился на 300 миллиардов рублей (4,5 миллиарда долларов) передает РБК со ссылкой на данные Банка России

Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования в октябре составил 1,37 миллиарда рублей на 1 октября против 1,34 миллиарда рублей на 1 ноября.

При этом вклады сроком до года выросли за месяц почти на 28 процентов: с 1,04 триллиона рублей до 1,33 триллиона, а с начала года рост составил полтора раза. Доля таких вкладов впервые за два с половиной года превысила 30 процентов от общей суммы валютных вкладов (без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней).

Скачок произошел в октябре. Рост составил шесть процентов, это больше, чем за все предыдущие девять месяцев. В начале месяца доля вкладов до года составляла 24,1 процента, для сравнения, в начале года этот показатель равнялся 20,4 процента.

Рост валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного роста ставок по долларовым депозитам. Банки их подняли после того, как в конце лета-начале осени столкнулись с оттоком валютных вкладов. Как отмечают эксперты, повышение доли краткосрочных вкладов связано с ожиданием повышения ставок американской ФРС и, соответственно, будущих процентных ставок. Это снижает интерес долларовых вкладчиков к долгосрочным вкладам.