Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.75
75.60
75.75
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.55
76.95
Индексы и котировки Brent
60.02
–0.27 Золото
1225.50
–0.06 РТС
1096.06
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1374
+0.0141
12.11
1.1234
23.11
13.11
01.11

Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Объем долгосрочных вкладов в валюте за октябрь в российских банках сократился на 300 миллиардов рублей (4,5 миллиарда долларов) передает РБК со ссылкой на данные Банка России.
Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования в октябре составил 1,37 миллиарда рублей на 1 октября против 1,34 миллиарда рублей на 1 ноября.
При этом вклады сроком до года выросли за месяц почти на 28 процентов: с 1,04 триллиона рублей до 1,33 триллиона, а с начала года рост составил полтора раза. Доля таких вкладов впервые за два с половиной года превысила 30 процентов от общей суммы валютных вкладов (без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней).
Скачок произошел в октябре. Рост составил шесть процентов, это больше, чем за все предыдущие девять месяцев. В начале месяца доля вкладов до года составляла 24,1 процента, для сравнения, в начале года этот показатель равнялся 20,4 процента.
Рост валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного роста ставок по долларовым депозитам. Банки их подняли после того, как в конце лета-начале осени столкнулись с оттоком валютных вкладов. Как отмечают эксперты, повышение доли краткосрочных вкладов связано с ожиданием повышения ставок американской ФРС и, соответственно, будущих процентных ставок. Это снижает интерес долларовых вкладчиков к долгосрочным вкладам.
Ранее сообщалось, что Сбербанк столкнулся с выводом со счетов около 1,2 миллиарда долларов. В результате валютные резервы у крупнейшего банка страны сократились до трехлетнего минимума.
Последние новости
Умер Бернардо Бертолуччи Порошенко обратился с требованием к России Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу
Комментарии2
ФРС , Сбербанк России , Центральный банк России , РБК , Личный счет , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря24
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше10
Рубль отреагировал на конфликт в Азове1
В Москве «рухнул» крупный оператор связи
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение