Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.75
75.60
75.75
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.55
76.95
Индексы и котировки Brent
60.02
–0.27 Золото
1225.50
–0.06 РТС
1096.06
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1374
+0.0141
12.11
1.1234
23.11
13.11
01.11

Многодетные матери выйдут на пенсию досрочно 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 января 2019 года многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше остальных граждан. Такие положения содержатся в законе о пенсионной реформе, принятом этой осенью.
Женщины, у которых трое детей, получат пенсионную "скидку" в три года, четверо — в четыре года. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Матерям пятерых и более детей сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет. Такой же пенсионный возраст остался для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях (не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях при наличии 20 лет общего страхового стажа).
Напомним, что закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019-го по 2028 год с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. С инициативой снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей выступил президент РФ Владимир Путин. Президент отмечал, что в России особое и бережное отношение к женщинам, что именно на них "забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", при этом они еще и трудятся по основному месту работы.
Закон о пенсионной реформе предполагает также, что россияне, которые имеют право досрочного выхода на пенсию, смогут им воспользоваться и в дальнейшем. Досрочниками останутся, в частности, пилоты гражданской авиации, летчики-испытатели, люди, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф, водители общественного транспорта и др.
Кроме того, в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Газета.Ru: последние новости
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов Совфед одобрил закон о налогах для самозанятх CNBC: жители США потратили более $6 млрд в "черную пятницу"
Комментарии
Владимир Путин , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря24
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше10
Рубль отреагировал на конфликт в Азове1
В Москве «рухнул» крупный оператор связи
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение