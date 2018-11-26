Многодетные матери выйдут на пенсию досрочно

С 1 января 2019 года многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше остальных граждан. Такие положения содержатся в законе о пенсионной реформе, принятом этой осенью.

Женщины, у которых трое детей, получат пенсионную "скидку" в три года, четверо — в четыре года. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Матерям пятерых и более детей сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет. Такой же пенсионный возраст остался для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях (не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях при наличии 20 лет общего страхового стажа).

Напомним, что закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019-го по 2028 год с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. С инициативой снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей выступил президент РФ Владимир Путин . Президент отмечал, что в России особое и бережное отношение к женщинам, что именно на них "забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", при этом они еще и трудятся по основному месту работы.

Закон о пенсионной реформе предполагает также, что россияне, которые имеют право досрочного выхода на пенсию, смогут им воспользоваться и в дальнейшем. Досрочниками останутся, в частности, пилоты гражданской авиации, летчики-испытатели, люди, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф, водители общественного транспорта и др.

Кроме того, в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.