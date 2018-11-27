Малоимущих россиян оставили без продуктовых карточек

Минпромторг остановил работу над программой, предусматривающий выдачу продуктовых карточек малоимущим россиянам. В министерстве пояснили, что на реализацию данной инициативы в бюджете нет средств.

В письме замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова Госдуму , с текстом которого ознакомились «Известия» , говорится, что к работе над программой продуктовых карточек могут вернуться не раньше 2021 года.

Согласно данным Минпромторга, ежегодный бюджет проекта должен был составлять 335 миллиардов рублей. На эти деньги можно было помочь 19,1 млн человек. Ведомство предлагало ежемесячно выдавать малоимущим россиянам карточки номиналом 10 тысяч рублей, которые можно было потратить на приобретение продуктов питания отечественного производства. По данным Минтруда на 2017 год, в России живет чуть более 19 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Ранее News.ru писал о том, что величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в Москве по итогам третьего квартала 2018 года снизилась на 203 рубля. По данным городских властей, она составляет 16 тыс. 260 рублей. Для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум составляет 18 тыс. 580 рублей в месяц, для пенсионеров — 11 тыс. 505 рублей.