У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка

В американском Хьюстоне банкомат Bank of America начал выдавать 100-долларовые купюры вместо 20-долларовых, пишет «Лента.ру».
Известие о неисправном банкомате быстро разлетелось по городу, желающих обогатиться становилось все больше, и вскоре между людьми в очереди вспыхнула драка, которая привлекла внимание полиции.
В Bank of America объяснили сбой неправильной загрузкой купюр. Людям, которым банкомат выдал больше положенного, разрешили оставить лишние деньги себе.
Ранее сообщалось, что два жителя Усть-Илимска Иркутской области получили по два года лишения свободы условно за хищение 430 тысяч рублей у Сбербанка. Юноша и девушка клали в банкомат купюры «Банка приколов» и затем снимали со счета реальные деньги.