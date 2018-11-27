У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка

У раздаривающего деньги банкомата в США развязалась драка

Известие о неисправном банкомате быстро разлетелось по городу, желающих обогатиться становилось все больше, и вскоре между людьми в очереди вспыхнула драка, которая привлекла внимание полиции.

В Bank of America объяснили сбой неправильной загрузкой купюр. Людям, которым банкомат выдал больше положенного, разрешили оставить лишние деньги себе.

Ранее сообщалось, что два жителя Усть-Илимска Иркутской области получили по два года лишения свободы условно за хищение 430 тысяч рублей у Сбербанка. Юноша и девушка клали в банкомат купюры «Банка приколов» и затем снимали со счета реальные деньги.