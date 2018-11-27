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Задолжавших москвичей могут оставить без света на Новый год 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Мосэнергосбыте заявили, что до конца года электричество могут отключить в квартирах более 60 тысяч неплательщиков из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным Мосэнергосбыта, за десять месяцев 2018 года просроченные долги жителей столичного региона за электричество достигли суммы в 3258,7 миллиона рублей (рост на 311,2 миллиона).
Из-за роста задолженности компания решила ужесточить меры воздействия на злостных неплательщиков. Отключать электричество будут вплоть до новогодних праздников, в том числе по выходным. В ближайшее время неплательщикам разошлют уведомления об отключении электричества.
Должникам потребуется дополнительно оплатить услугу возобновления энергоснабжения, если они захотят вернуть свет в свои дома.
В Мосэнергосбыте отключения света назвали самой результативной мерой воздействия на должников. С начала 2018 года без электричества остались более 140 тысяч неплательщиков. При этом более ста тысяч граждан решили погасить долги до применения крайней меры. Всего они выплатили примерно 733,5 миллиона рублей.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что коллекторские агентства хотят более активно заниматься взысканием долгов россиян за «коммуналку», в том числе за воду и свет. Сейчас коллекторы получают от поставщиков услуг ЖКХ не более пяти процентов от общей задолженности населения. По данным издания, долги россиян за коммунальные услуги превышают 500 миллиардов рублей.
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Личный счет , Недвижимость
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