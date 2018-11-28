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Подсчитаны траты россиян на оливье и селедку под шубой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году салаты оливье и селедка под шубой обойдутся россиянам в 325,3 и 153,1 рубля соответственно. Об этом пишут «Известия».
По подсчетам газеты, стоимость оливье за год выросла на 4 процента, а селедка под шубой практически не подорожала. За основу использовались классические рецепты, на которые опираются расчеты Росстата, а также данные о потребительских ценах за октябрь 2018 года.
За 12 месяцев все ингредиенты оливье выросли в цене. Больше всего подорожала морковь — на 14 процентов и яйца курицы — на 12,5 процента.
Отмечается, что из-за сезонного подорожания овощей стоимость салатов к Новому году может вырасти. По словам аналитика Плодоовощного союза Кирилла Лашина, цены на продукты вырастут на 20 процентов.
В ноябре 2017 года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила депутатам Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд новогоднего стола в 2017 году. Ингредиенты для приготовления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 312 рублей. Продукты для селедки под шубой подешевели за год на 0,9 процента, до 150 рублей.
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Комментарии
Эльвира Набиуллина , Росстат , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия" , Личный счет , Экономика
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