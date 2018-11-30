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Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
До конца 2018 года ставки по жилищным кредитам в России могут увеличиться на 0,25-0,5 процента, говорится в сообщении агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Участники рынка недвижимости связывают возможное удорожание ипотеки с планами повышения ключевой ставки Центробанка. Очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ставки, запланировано на 14 декабря.
Как отмечают риелторы, в настоящее время около 75-80 процентов сделок на первичном рынке жилья являются ипотечными.
«Если ставка продолжит расти и дальше, потребуется вмешательство государства, — предупреждают в НДВ. — Без господдержки будет сложно как застройщикам, так и потребителям. Далеко не все девелоперы смогут работать в новых условиях, когда деньги дольщиков станут недоступны, а строить придется на заемные средства. Те же из них, кто останется, будут вынуждены повысить стоимость квадратного метра, либо начнут продавать квартиры на высокой стадии готовности, а значит — по более высокой цене. Все это в очередной раз ляжет на плечи покупателей».
Неделей ранее кредитные эксперты заявили, что российский рынок недвижимости находится в предкризисном состоянии, и для сохранения платежеспособного спроса государству придется снова запускать механизм субсидирования ипотечных ставок.
В начале октября аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» спрогнозировали увеличение ставок по кредитам на покупку жилья до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых.
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Центральный банк России , Lenta.ru , Личный счет , Недвижимость
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