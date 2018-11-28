Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.25
75.91
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.80
77.18
Индексы и котировки Brent
60.06
+0.03 Золото
1213.40
+0.04 РТС
1101.96
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1282
–0.0003
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Путин назвал рост пенсий решенным вопросом 

Rambler News Service + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал обеспечение роста пенсий решенным вопросом. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет».
«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал Путин.
В июле первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов, что размер средней пенсии в 2024 году вырастет по сравнению с 2018 годом на 35% — до 20 тыс. рублей, Позднее он также рассказал, что в 2019 году пенсии россиян вырастут на 7%, а в последующие годы будут расти темпами выше 6%.
Rambler News Service: последние новости
Путин подписал закон о налоговом эксперименте для самозанятых Тинькофф-банк проверяет переводы только при подозрении на мошенничество ЦБ определил тарифы за переводы в Системе быстрых платежей
Антон Силуанов , Владимир Путин , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил про доллар13
Европа бросила Украину297
Украина ввела новые ограничения для россиян137
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
В Москве «рухнул» крупный оператор связи3
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение