Путин назвал рост пенсий решенным вопросом 

Президент России Владимир Путин назвал обеспечение роста пенсий решенным вопросом. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет».
«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал Путин.
В июле первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов, что размер средней пенсии в 2024 году вырастет по сравнению с 2018 годом на 35% — до 20 тыс. рублей, Позднее он также рассказал, что в 2019 году пенсии россиян вырастут на 7%, а в последующие годы будут расти темпами выше 6%.