Как потребителю защитить свои права?

Сегодня у купившего некачественный товар россиянина есть два варианта отстоять свои права: подать на продавца в суд или обратиться в Роспотребнадзор . Ведомство в скором времени может получить право обращаться с иском по жалобам сразу нескольких покупателей. Это следует из законопроекта, который на рассмотрение Госдумы 28 ноября внесло Правительство. Эта мера повысит эффективность защиты прав потребителей и снизит нагрузку на суды, уверены в кабмине. « Парламентская газета » разбиралась, как потребители могут защитить свои права?

Что делать, если вы купили некачественный товар?

Первый шаг, который должен сделать потребитель, купивший бракованный или просроченный товар, — прежде всего попытаться вернуть его в магазин. Чтобы попытка не была бесполезной, всегда следует забирать чеки об оплате товара.

В случае, если продавец отказывается принять некачественный товар и вернуть вам деньги за него, придётся составить в письменном виде претензию с вашими требованиями. Она должна содержать следующие сведения:

ФИО, паспортные данные, контактный телефон. Данные организации — название, адрес, ФИО руководителя. В магазине эта информация должна быть указана в «Уголке потребителя». Если же вы заключали договор на покупку товара или оказание услуги, то данные продавца указаны в договоре. Краткое изложение сути возникшей конфликтной ситуации. Ваши требования о возврате денег, замене товаров, возмещении ущерба. Желаемый срок выполнения требований. Дата и подпись.

К обращению приложите копии имеющихся у вас документов, свидетельствующих о покупке. Претензия должна быть написана в двух экземплярах. Один вы отдаёте продавцу, а другой оставляете себе, при этом на вашем экземпляре продавец обязан поставить свою подпись и дату. Если в магазине отказались принять заявление, то можно отправить его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В тех случаях, когда в ответ на претензию гражданин получил письменный отказ, за защитой своих прав он вправе обратиться в суд. Исковое заявление можно написать самостоятельно или обратиться за помощью к адвокату. Заявление пишется в нескольких экземплярах, в зависимости от того, сколько ответчиков по вашему делу. Если их два, то предоставляется три заявления: одно для суда, другие для отправки ответчикам. Подать исковое заявление можно лично или по почте в суд по месту нахождения ответчика. Когда исковое требование составляет более 50 тысяч рублей или вы требуете возмещения морального вреда, вам нужно обратиться в районный суд. В остальных случаях исковое заявление отправляют мировому судье.

Если суд удовлетворит иск, то гражданин обращается в службу судебных приставов для взыскания с ответчика. А если иск не удовлетворён, то можно обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

На жалобы отреагируют оперативно

Пожаловаться на нарушение прав потребителей можно в Роспотребнадзор, который контролирует качество товаров и услуг, проводит проверки в сфере общественного питания, деятельность медицинских учреждений и организаций, оказывающих услуги, — от управляющих компаний в ЖКХ до гостиниц и аэропортов. По официальным данным, ежегодно в ведомство поступает более 750 тысяч обращений от граждан. Чаще всего жалуются на продажу просроченных товаров и лекарств, завышение коммунальных платежей, навязывание невыгодных условий по кредитам, обсчёт и хамство продавцов в магазинах, оказание некачественных услуг. Каждое обращение — это повод для внеплановой проверки организации.

С 1 января 2017 года установлено правило, что перед обращением за защитой в Роспотребнадзор потребитель должен обратиться к юрлицу с претензией об устранении нарушений прав потребителя. Если оно не выполнило требований, то можно готовить жалобу.

В июле Госдума приняла закон, позволяющий обращаться в Роспотребнадзор через МФЦ, что позволит более оперативно реагировать на обращения граждан. Документ разработан группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой . В нём впервые определяются различные форматы возможной подачи заявлений — лично, через Интернет и многофункциональный центр. Речь идёт обо всех видах жалоб, в том числе о нарушениях санитарной и пожарной безопасности. После принятия закона депутаты ожидают увеличения числа жалоб, так как на потребительском рынке гораздо больше нарушений, чем 750 тысяч в год — просто не все обманутые покупатели проявляют активность и отстаивают свои права.

«Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ — это простая и удобная процедура обращения. Люди, конечно, станут чаще обращаться в Роспотребнадзор, не оставляя без внимания нарушения своих прав, особенно в вопросах безопасности», — считает Ирина Яровая.

В трёх регионах — Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — система подачи обращений о нарушениях прав потребителя через МФЦ работает уже сегодня. В 2017 году в этих регионах помощь была оказана более чем 4,5 тысячи потребителей.

Роспотребнадзор сможет подать иск от группы потребителей

Кроме того, 28 ноября в Госдуму внесён законопроект, разработанный Минюстом и наделяющий Роспотребнадзор полномочиями обращаться в суд с заявлением в защиту прав групп граждан. Инициатива подготовлена по поручению Президента России по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития национальной системы защиты прав потребителей и направлена на совершенствование правового регулирования судебного рассмотрения дел о правах потребителя, возмещении вреда, по спорам о нарушении антимонопольного законодательства и законов о госрегулировании цен и тарифов.

В Гражданский процессуальный кодекс предлагается внести новый правовой институт рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. При этом устанавливается, что с таким иском могут обращаться органы, организации и граждане, которые не входят в группу граждан, чьи права были нарушены. Сейчас в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» такая возможность есть только у общественных объединений потребителей.

Законопроект предусматривает, что должностные лица Роспотребнадзора смогут обращаться в суд с исками о защите прав потребителей. Таким образом, граждане смогут отстаивать свои интересы через уполномоченное ими лицо, не оформляя нотариальной доверенности. А суды будут освобождены от большого количества идентичных исков.

По словам первого зампреда Комитета Совфеда по экономической политике Вячеслава Тимченко, эта инициатива заслуживает поддержки. Он пояснил «Парламентской газете», что защита групп потребителей предусматривает усиление ответственности за их обман или продажу некачественной продукции. Если закон будет принят, то Роспотребнадзор сможет обобщать несколько схожих жалоб и обращаться в суд от лица заявителей. «Это может касаться деятельности какой-то конкретной организации, которая нанесла ущерб потребителям», — отметил Вячеслав Тимченко . Например, если группа граждан пожаловалась на магазин или организацию, которая предоставляет некачественные услуги.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что сейчас уже существует практика подачи исковых заявлений по неопределённому кругу лиц. При этом граждане могут присоединяться к уже принятому судебному решению, если оно в их пользу. «Если люди имеют аналогичную претензию, они пишут заявление, что по такому-то решению суда просим и нам вернуть деньги или выплатить компенсацию», — подчеркнул депутат в комментарии «Парламентской газете». По его словам, подача искового заявления уполномоченным органа от группы граждан не позволит нарушителям увиливать от ответственности.

Россиянам советуют проявить гражданскую активность

Сейчас в России действует утверждённая Правительством Стратегия по защите прав потребителей, рассчитанная до 2030 года. В рамках этого документа предусматривается совершенствование законодательства, вовлечение общественных организаций в защиту покупателей, составление рейтинга регионов, наиболее успешных в этой области.

Геннадий Онищенко считает, что законодательство о защите прав потребителей нуждается в дальнейшем совершенствовании. «Само понятие защиты прав потребителей появилось в последний год существования советского государства… Особенно тяжело было в первые годы, потому что даже судей не было, у которых был опыт рассмотрения подобных дел», — сказал он.

При этом депутат уверен, что в действующий сейчас Закон «О защите прав потребителей» внесено множество поправок, приводящих его в соответствие с требованиями времени. И правоприменительная практика свидетельствует, что есть ещё много недоработок. Геннадий Онищенко констатировал, что делами о защите прав потребителей должны заниматься не суды общей практики, а административные суды. Вопрос об их создании возник уже давно, но мнения по этому поводу расходятся.

Но дело не только в законодательстве. В Госдуме уверены, что очень важно знание потребителями своих прав и умение ими пользоваться. «Если не будет активных потребителей, то законодательство об их защите не будет работать максимально эффективно, так как оно предусматривает активность россиян. Мало просто знать свои права, нужно стремиться их защищать», — пояснил Геннадий Онищенко.

А как у них?

Не во всех странах есть специальные законы о защите прав потребителей. Например, в Германии такого закона нет, но эта сфера регулируется законами «О защите нанимателей жилья», «О лекарствах», «О порядке упаковки товаров и нанесения цен» и другими отраслевыми документами.

Во Франции закон о защите потребительских прав принят в 1993 году. В Англии соответствующие нормы включены в закон о справедливой торговле. В США действует закон о простых договорных условиях, закрепивший минимум гарантий для покупателей. В Финляндии в 1978 году вступил в силу ряд законов об охране прав потребителей. Такие законы есть в Австрии, Канаде и ряде других стран. Этими правовыми актами на коммерсантов возлагаются определённые обязанности, а для рядовых потребителей устанавливаются гарантии соблюдения их прав. Среди важнейших норм — запрет для бизнеса включать в договоры с потребителем положения, ущемляющие интересы покупателей.