Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.90
$
66.64
75.90
75.84
Прогноз
03.12 – 10.12
$
65.57
74.78
Индексы и котировки Brent
59.29
+1.58 Золото
1226.40
+0.03 РТС
1140.79
+0.86
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1373
+0.0050
14.11
1.1323
27.11
16.11
05.11

ЦБ назвал риски ипотечного кредитования 

News.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ипотечное кредитование продолжает расти ускоренными темпами — на 25,6% в годовом выражении к 1 октября этого года, однако в этой динамике рынка скрыт не один риск, предупреждает Центробанк в «Обзоре финансовой стабильности».
Первый риск — резкий рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%). За три квартала показатель увеличился с 28,2 до 42,6%, что создаёт для банков процентный риск (потери из-за изменения процентных ставок), подсчитали в ЦБ.
Второй риск — рост числа потребительских кредитов, которыми граждане финансируют первоначальный взнос по ипотеке. Так, по оценкам Банка России, в первой половине 2018 года доля заёмщиков, взявших за три месяца до оформления ипотеки потребкредит, составила порядка 3%. Таким образом, эта категория заёмщиков «не оказывает существенного влияния на рынок ипотечного кредитования и не несёт рисков финансовой стабильности».
Третий риск, на который указывают в Центробанке, это смягчение стандартов ипотечного кредитования на фоне роста средних сроков ипотеки до 195 месяцев и рост номинальной зарплатами темпами, которые вдвое ниже скорости новых выдач ипотеки — 11,1% в январе-сентябре 2018-го к аналогичному периоду прошлого года (данные Росстата).
Только III квартале россияне взяли ипотеку более чем на 761 млрд рублей, подсчитали в Центробанке. Взрывной рост показателя как в прошлом квартале, так и в предыдущие, произошёл благодаря снижению средней ставки ипотеки до 9,5%, снижению требований к заёмщикам и росту доступности ипотечного кредитования, поясняют в ЦБ.
News.ru: последние новости
Путин снял с россиян обязанность доказывать отсутствие долгов ЖКХ Сбербанк спас от хакеров 32 млрд рублей средств клиентов Топливо на независимых АЗС подорожает на 4%
Комментарии
Росстат , Центральный банк России , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы там совсем что ли ***?» Первый канал дал совет россиянам1403
IKEA объявила «войну» Грудинину235
Путин поставил точку в спорах о долгах по ЖКХ102
Сбербанк спас миллиарды рублей россиян2
Израиль пошел на неприятный для России шаг585
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение