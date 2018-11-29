ЦБ назвал риски ипотечного кредитования

Ипотечное кредитование продолжает расти ускоренными темпами — на 25,6% в годовом выражении к 1 октября этого года, однако в этой динамике рынка скрыт не один риск, предупреждает Центробанк в «Обзоре финансовой стабильности».

Первый риск — резкий рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%). За три квартала показатель увеличился с 28,2 до 42,6%, что создаёт для банков процентный риск (потери из-за изменения процентных ставок), подсчитали в ЦБ.

Второй риск — рост числа потребительских кредитов, которыми граждане финансируют первоначальный взнос по ипотеке. Так, по оценкам Банка России, в первой половине 2018 года доля заёмщиков, взявших за три месяца до оформления ипотеки потребкредит, составила порядка 3%. Таким образом, эта категория заёмщиков «не оказывает существенного влияния на рынок ипотечного кредитования и не несёт рисков финансовой стабильности».

Третий риск, на который указывают в Центробанке, это смягчение стандартов ипотечного кредитования на фоне роста средних сроков ипотеки до 195 месяцев и рост номинальной зарплатами темпами, которые вдвое ниже скорости новых выдач ипотеки — 11,1% в январе-сентябре 2018-го к аналогичному периоду прошлого года (данные Росстата ).

Только III квартале россияне взяли ипотеку более чем на 761 млрд рублей, подсчитали в Центробанке. Взрывной рост показателя как в прошлом квартале, так и в предыдущие, произошёл благодаря снижению средней ставки ипотеки до 9,5%, снижению требований к заёмщикам и росту доступности ипотечного кредитования, поясняют в ЦБ.