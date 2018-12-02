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Вкладчики Сбербанка получат меньше денег 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 1 декабря максимальная ставка для розничных вкладов Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Банки России подняли ставки на валютные вклады
Банк закрыл свой самый выгодный розничный вклад «Рекордный» со ставкой до 7,15 процента годовых (от 50 тысяч рублей на срок полтора года).
Вместо него в Сбербанке ввели новый сезонный вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7 процентов годовых при вложении на год не менее 50 тысяч рублей. При размещении на пять месяцев ставка снижается до 6,5 процента.
Как объяснили в пресс-службе банка, вклад был запущен на короткие сроки, потому что таковы предпочтения клиентов. Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15 процента годовых.
Подобные действия противоречат рыночному тренду. За последнюю неделю ноября ставки рублевых вкладов повысил каждый четвертый банк из топ-40. Например, «Уралсиб», «Возрождение», «Русский стандарт», «Зенит», Почта-банк, Росбанк. В среднем рост составил 0,25-0,5 процентных пункта. Доходность вкладов в большинстве из них выше 7,5 процента годовых.
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Комментарии43
Демьян Кудрявцев , Росбанк , Зенит , Сбербанк России , Ведомости , Личный счет
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