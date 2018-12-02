Вкладчики Сбербанка получат меньше денег

Банк закрыл свой самый выгодный розничный вклад «Рекордный» со ставкой до 7,15 процента годовых (от 50 тысяч рублей на срок полтора года).

Вместо него в Сбербанке ввели новый сезонный вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7 процентов годовых при вложении на год не менее 50 тысяч рублей. При размещении на пять месяцев ставка снижается до 6,5 процента.

Как объяснили в пресс-службе банка, вклад был запущен на короткие сроки, потому что таковы предпочтения клиентов. Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15 процента годовых.