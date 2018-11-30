Россияне стали быстрее платить по счетам

Россияне стали ответственное относиться к оплате по счетам. В этом году 48% всех платежей по налогам пришлась на первое полугодие.

Согласно исследованию «Яндекс. Денег», текст которого имеется в редакции «Известий» , в прошлом году перечислить деньги в бюджет до июля были готовы лишь 35% граждан. При этом средний размер платежа составляет 1169 рублей.

По мнению экспертов, россияне перестали откладывать платежи по счетам на последний день, так как просрочка грозит штрафами. Кроме того, все больше граждан активно пользуются интернет-платежами.

В 2017 году россияне перечислили в бюджеты 225,18 млрд рублей за имущественный, транспортный и земельный налоги.

Больше всего отдают в бюджет москвичи — 1720 рублей. На втором месте идут жители Центрального федерального округа, которые в среднем платят 1537 рублей. Жители Петербурга вносят 1231 рубль. Меньше всего на налоги уходит у жителей Сибирского федерального округа —658 рублей.