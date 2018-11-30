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В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы 

Российская Газета + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости, самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России.
Если пенсионных баллов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать страховую пенсию, их можно докупить. Причем, как разъяснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, для покупки баллов необязательно ждать приближения возраста выхода на заслуженный отдых. Купить пенсионные баллы можно в любой момент.
Кому может понадобиться покупка пенсионных баллов?
Прежде всего, гражданам России, работающим за пределами территории Российской Федерации.
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Затем самозанятым, к которым относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, частные детективы, воспитатели, всевозможные помощники по хозяйству, переводчики и репетиторы, фермеры.
Могут докупить баллы люди, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование. А также любой человек может купить баллы для своего родственника или друга, если за того не платит работодатель.
Существует минимальный годовой взнос, который, как пояснили в Пенсионном фонде России, до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 МРОТ × 26% × 12 месяцев. В рублях это почти 69 тысяч в год.
Но на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Теперь минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной. Иными словами, годовой платеж за покупку пенсионных баллов уменьшится вдвое.
Для покупки баллов надо заключить договор с Пенсионным фондом. И, перечислив деньги по договору, можно получить недостающие баллы. Впрочем, на всю пенсию их не прикупишь.
Реквизиты для уплаты взносов указаны на сайте ПФР, а для формирования платежного документа можно воспользоваться удобным электронным сервисом ПФР.
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Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета" , Личный счет
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