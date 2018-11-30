Расходы пошли в отказ

Население всё острее реагирует на ситуацию в экономике рублём. В этом месяце больше половины граждан снова отказываются от расходов, которые заранее планировали делать. Такая же ситуация была только в сентябре 2016-го, когда Россия лишь начала выходить из кризиса. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка , подготовленные на основе опросов граждан. Люди уже сейчас готовятся к худшему в следующем году, предупреждают эксперты.

Население стало серьёзно экономить на покупках и прочих расходах в ноябре. Львиная доля (54% россиян) решила отказаться от запланированных трат (против 45% в октябре), и это максимальный показатель с сентября 2016 года, свидетельствуют данные ЦБ. Предыдущий максимум этого года (51% экономных) был в сентябре. Тех же, кому не пришлось отказаться от плановых расходов, в ноябре оказалось 26%, что всего лишь на один процентный пункт больше, чем в октябре.

Рост отказов от трат в ноябре по сравнению с прошлым месяцем идёт по всем направлениям расходов, следует из данных ЦБ. Сейчас больше всего россияне предпочитают откладывать траты на ремонт жилья (21% в этом месяце против 17% в прошлом), на отдых (19% против 18%) и технику для дома (11% после 7%).

Граждане не меньше экономят и на еде, следует из материалов Банка России. В этом месяце только 38% человек признаются, что им не приходится ужимать траты на питание, хотя в октябре таковых было на два п.п. больше. Однако, как и в прошлом месяце, большинство предпочитает урезать расходы на мясо и птицу (25% в ноябре против 29% в октябре), рыбу и морепродукты (22% вместо 24%) и сыр с колбасой — в этой категории доля экономных в ноябре не меняется и составляет, как и в прошлом месяце, 22%.

Ради уровня жизни

Опасения взывает склонность населения к экономии в целом, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Так, подавляющее большинство граждан (57%) считают нынешнее время лучшим для того, чтобы откладывать деньги, а не тратить. Это худший показать в 2018 году, аналогичный был в декабре 2017-го. В прошлом месяце доля пессимистов составляла 55%, говорится в материалах ЦБ.

«Столь существенный рост доли готовых отказаться от запланированных трат может означать значительное усиление опасений людей за своё будущее», — рассуждает Антон Покатович.

Обычно люди готовятся к расходам на ремонт, отдых и технику заранее, а некоторые и вовсе не один год, поэтому когда они отказываются от таких трат, на первый план встают вопросы поддержания уровня жизни хотя бы на условно приемлемом уровне, продолжает аналитик.

Ноябрьские «признания» людей говорят о том, что потребительский спрос продолжает сужаться, убеждён Антон Покатович.

«Уже сейчас существенная доля населения перешла к сберегательной модели поведения в рамках подготовки к экономическим условиям следующего года, которые вряд характеризуются улучшением благосостояния граждан», — поясняет аналитик.

В октябре был резкий рост склонности россиян к покупкам, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин . Поэтому тогда на настроениях людей, возможно, сказался эффект сентябрьского роста доллара, после чего граждане увеличили покупки импортных товаров, которые не успели подорожать. Так что после всплеска потребительской активности в октябре последовало естественное её замедление в ноябре, полагает аналитик.

В ближайшие три месяца, скорее всего, ситуация стабилизируется, заключает Дмитрий Монастыршин.