Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.77
$
66.45
75.90
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
58.46
–0.54 Золото
1220.67
–0.09 РТС
1120.50
–0.41
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1367
+0.0034
15.11
1.1333
28.11
18.11
06.11

Власти придумали способ победить бедность в России 

Lenta.ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал первые регионы, на которых протестируют программы по борьбе с бедность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого министра.
Топилин отметил, что эксперимент стартует с 2019 года в восьми пилотных регионах. В рамках проекта планируется выявлять семьи, которые живут за чертой бедности. Для каждой из подобных семей будет создана «траектория выхода из малообеспеченности», которые разработаны в рамках исполнения Майских указов президента.
Пилотные проекты будут запущены в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В рамках эксперимента Минтруд планирует выработать методы адресной поддержки семей, которые живут за чертой бедности, чтобы в дальнейшем на основе полученного опыта разработать универсальные для всей страны подходы по борьбе с бедностью.
Оформлять государственную помощь Минтруд планирует вместе с Минфином, для чего предлагается использовать механизм социального контракта, который финансировался бы из федерального бюджета, однако пока определенности по этому вопросу нет, соответствующий механизм может использовать пока только на региональном уровне по согласованию с местными властями.
О социальных контрактах ранее рассуждал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В его понимании социальный контракт — это работа, за которую гражданин получал бы какие-то деньги, вместо того, чтобы «сидеть дома, получая пособие по безработице». Кудрин уверен, что подобный механизм позволит совершить перелом в проблеме бедности уже в 2019 году.
Последние новости
Россия признала участие военных в инциденте в Черном море Москва объяснила отмену Трампом встречи с Путиным Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Комментарии
Алексей Кудрин , Максим Топилин , Минтруд , Счетная палата , Минфин , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» угрожают трубы раздора34
Инвесторы бегут с российского рынка197
Рубль ждут события страшнее санкций217
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
В окружении врагов: что ждет Россию на встрече G2019
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение