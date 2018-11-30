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Глава ПФР опроверг информацию о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Информация о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам не соответствует действительности. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в пятницу на пленарном заседании "Союза пенсионеров России".
"Считаю, что это мошенничество чистой воды. Никаких решений о том, чтобы не платить пенсии работающим пенсионерам, нет и не принимается", — сказал Дроздов, отвечая на вопрос члена союза о достоверности информации о приостановлении выплаты пенсии работающим пенсионерам.
Он также напомнил, что было три варианта решения вопроса с выплатой пенсий пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность.
"Был вариант не платить, не платить половину и вариант не индексировать. Выбрали самый мягкий вариант, но он стоит 300 млрд на следующий год. Законодательство в этом плане не изменилось, с 1 января индексации пенсии работающим пенсионерам не будет, если человек работу приостановит, то на все коэффициенты, которые он когда-то пропустил, пенсия ему будет сразу увеличиваться и выплачиваться в текущем размере со всеми коэффициентами", — заключил Дроздов.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 7,05%, средний размер пенсии в РФ составит 15,4 тыс. рублей в месяц. В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
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Комментарии4
Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , Личный счет
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