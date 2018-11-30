Глава ПФР опроверг информацию о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам

"Считаю, что это мошенничество чистой воды. Никаких решений о том, чтобы не платить пенсии работающим пенсионерам, нет и не принимается", — сказал Дроздов, отвечая на вопрос члена союза о достоверности информации о приостановлении выплаты пенсии работающим пенсионерам.

Он также напомнил, что было три варианта решения вопроса с выплатой пенсий пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность.

"Был вариант не платить, не платить половину и вариант не индексировать. Выбрали самый мягкий вариант, но он стоит 300 млрд на следующий год. Законодательство в этом плане не изменилось, с 1 января индексации пенсии работающим пенсионерам не будет, если человек работу приостановит, то на все коэффициенты, которые он когда-то пропустил, пенсия ему будет сразу увеличиваться и выплачиваться в текущем размере со всеми коэффициентами", — заключил Дроздов.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 7,05%, средний размер пенсии в РФ составит 15,4 тыс. рублей в месяц. В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей.