Правительство начинает борьбу с бедностью 

Правительство России утвердило восемь регионов, где запустят пилотные проекты по сокращению количества семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Как пишет «Московский комсомолец», поддерживать малообеспеченных граждан будут за счет всех остальных.
Программа по сокращению бедности будет протестирована в Кабардино-Балкарской республике, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. По мнению властей, пилотный проект позволит провести анализ причин и структуры бедности, разработать дополнительные меры господдержки. С учетом результатов будут подготовлены рекомендации для других регионов.
Чиновники обещают разработать для семей с доходом ниже прожиточного минимума «траекторию выхода из малообеспеченности», в том числе направляя таким семьям адресную помощь.
Эксперты «МК» считают, что адресная помощь не решил проблему бедности, а лишь усугубит ее.
«Она никогда не срабатывает, потому что просто так раздавать деньги нельзя. Это все равно что их обесценить. В результате мы столкнемся с падением уровня жизни малоимущих еще ниже, чем он есть сейчас, поскольку у них ослабнет мотивация к работе», — заявил аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Он также считает, что поддержка малоимущих вызовет вопросы у среднего класса.
«В случае, если одним раздают деньги, средний класс тоже должен быть поощрен. Получается, что средний класс, зарабатывая дополнительные деньги, платит с них налоги, а малоимущие получат возможность получить эти деньги без усилий», — сказал Антонов.