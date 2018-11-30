Правительство начинает борьбу с бедностью

Правительство России утвердило восемь регионов, где запустят пилотные проекты по сокращению количества семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Как пишет « Московский комсомолец », поддерживать малообеспеченных граждан будут за счет всех остальных.

Программа по сокращению бедности будет протестирована в Кабардино-Балкарской республике, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. По мнению властей, пилотный проект позволит провести анализ причин и структуры бедности, разработать дополнительные меры господдержки. С учетом результатов будут подготовлены рекомендации для других регионов.

Чиновники обещают разработать для семей с доходом ниже прожиточного минимума «траекторию выхода из малообеспеченности», в том числе направляя таким семьям адресную помощь.

Эксперты «МК» считают, что адресная помощь не решил проблему бедности, а лишь усугубит ее.

«Она никогда не срабатывает, потому что просто так раздавать деньги нельзя. Это все равно что их обесценить. В результате мы столкнемся с падением уровня жизни малоимущих еще ниже, чем он есть сейчас, поскольку у них ослабнет мотивация к работе», — заявил аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он также считает, что поддержка малоимущих вызовет вопросы у среднего класса.