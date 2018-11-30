Закон о пенсионном капитале планируется принять в 2019 году, заявили в ПФР

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с Центробанком . По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. В ПФР сообщали, что законопроект об ИПК планируется внести в Госдуму до конца 2018 года.

"Мы на самом деле ждем, что в следующем году будет принят закон по индивидуальному пенсионному капиталу, где не будет уже связки между нами и негосударственными пенсионными фондами, это будет отдельная система, как КАСКО и ОСАГО", — рассказал Дроздов, выступая на пленуме Центрального правления Союза пенсионеров России.

Он отметил, что вся эта система будет контролироваться и регулироваться государством в соответствии со всеми законами.

"Но пока нет закона, мы не можем все рассказать. Я думаю, в следующем году это будет центральная точка обсуждения", — добавил он.

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" — крупнейшее в РФ объединение пенсионеров, в состав которого входит более 1,5 миллиона человек.