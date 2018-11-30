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Закон о пенсионном капитале планируется принять в 2019 году, заявили в ПФР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Закон об индивидуальном пенсионном капитале планируется принять в следующем году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с Центробанком. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. В ПФР сообщали, что законопроект об ИПК планируется внести в Госдуму до конца 2018 года.
"Мы на самом деле ждем, что в следующем году будет принят закон по индивидуальному пенсионному капиталу, где не будет уже связки между нами и негосударственными пенсионными фондами, это будет отдельная система, как КАСКО и ОСАГО", — рассказал Дроздов, выступая на пленуме Центрального правления Союза пенсионеров России.
Он отметил, что вся эта система будет контролироваться и регулироваться государством в соответствии со всеми законами.
"Но пока нет закона, мы не можем все рассказать. Я думаю, в следующем году это будет центральная точка обсуждения", — добавил он.
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" — крупнейшее в РФ объединение пенсионеров, в состав которого входит более 1,5 миллиона человек.
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Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Минфин , Центральный банк России , Личный счет
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