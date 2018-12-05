Ипотечное бремя россиян облегчат

Госкорпорация «Дом.рф» совместно с Банком России разработает новые стандарты ипотечного кредитования, предусматривающие, в частности, возможность снижения платежей на период от полугода до года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стандартами, в том числе, предусматривается изменение условий кредитования при реструктуризации в случае возникновения финансовых трудностей у заемщика в интересах кредитора и заемщика. В их числе изменение размера платежей по кредиту на период восстановления платежеспособности заемщика на срок от 6 до 12 месяцев», — сообщил информагентству представитель «Дом.рф», уточнив, что снижение составит от 50 процентов ежемесячного платежа и более.

Финальная редакция документа будет представлена к началу 2019 года, добавили в госкорпорации, отметив, что новые стандарты будут носить рекомендательный характер для банков.

Ранее о необходимости разработки мер помощи ипотечным заемщикам, лишившимся работы или временно утратившим трудоспособность, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов