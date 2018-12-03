Россияне описали черты «идеального работодателя»

Возможность построения карьеры стала за последний год для россиян важнее, чем стабильность компании, где они трудятся, и дружба в коллективе. Это выяснили эксперты аналитического центра НАФИ (есть в "РГ"). Также респонденты пояснили, какого работодателя они считают идеальным.

Итак, ключевые характеристики "идеального" работодателя — это высокая зарплата и хороший социальный пакет. Эти варианты среди работающих выбрали соответственно 75 процентов и 63 процента опрошенных. Впрочем, молодые люди в возрасте 18 лет-24года выбирали эти критерии реже (63 процента и 52 процента соответственно).

Важность возможности построения карьеры отметили 45 процентов респондентов, в прошлом году их было 39. Карьерный рост особенно важен для тех, кто имеет высшее образование (55 процентов), для молодых людей 18-34 года (54 процента).

Стабильность компании (экономическая устойчивость, отсутствие опасений сокращения персонала) стала менее важна для россиян по сравнению с прошлым годом (сокращение на семь процентных пунктов до 51 процента).

Возможности профессионального роста на работе, а также обучение, которое работодатель предлагает сотрудникам, остались в приоритете для каждого четвертого работающего россиянина (25 процентов и 24 процента соответственно).

По сравнению с прошлым годом для россиян снизилась значимость дружеских отношений в рабочем коллективе (данный пункт в приоритете для 29 процентов опрошенных, сокращение — семь процентных пунктов).

Такие факторы, как размер компании, наличие развитой корпоративной культуры, статус работы и уровень полномочий, наименее важны для россиян при оценке работодателя.