Хакеры атаковали карты россиян перед Новым годом

Ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Надежда Демидова заявила газете, что в России объемы фишинга (вид интернет-мошенничества для кражи персональных данных) росли в течение всего 2018 года быстрыми темпами.

В первом квартале 2018-го специалисты зафиксировали 94 миллиона отраженных попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, во втором квартале — 107 миллионов, а в третьем — 137 миллионов.

Зачастую мошенники заменяют идентичные по написанию буквы кириллицы и латиницы, чтобы сформировать адрес фальшивой страницы, например, сайта госуслуг, налоговой службы , банка или интернет-магазина. Подделан может быть любой сайт, где пользователи могут ввести свои персональные данные.

С помощью клона интернет-магазина киберпреступники могут получить данные банковских карт. На таких сайтах пользователей просят ввести номер банковской карты, срок ее действия, имя владельца и CVV-код. Таким образом, у мошенника оказываются все данные, которые необходимы, чтобы снять деньги со счета.

Ссылки на фишинговые страницы чаще всего распространяют с помощью спама, рассылаемого на электронные адреса, в мессенджерах и соцсетях. Также ссылки на созданные мошенниками сайты могут содержаться в баннерах и всплывающей рекламе.

Ведущий аналитик компании SearchInform Алексей Парфентьев заявил, что лучшей защитой от фишинга является грамотный интернет-пользователь, который не открывает все ссылки подряд.