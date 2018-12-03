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Хакеры атаковали карты россиян перед Новым годом 

Рамблер + ещё 4 31 минуту назад
В «Лаборатории Касперского» заявили, что в декабре из-за предновогодних интернет-распродаж активизируются мошенники, которые крадут персональные данные пользователей. Об этом пишут «Известия».
Ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Надежда Демидова заявила газете, что в России объемы фишинга (вид интернет-мошенничества для кражи персональных данных) росли в течение всего 2018 года быстрыми темпами.
В первом квартале 2018-го специалисты зафиксировали 94 миллиона отраженных попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, во втором квартале — 107 миллионов, а в третьем — 137 миллионов.
Зачастую мошенники заменяют идентичные по написанию буквы кириллицы и латиницы, чтобы сформировать адрес фальшивой страницы, например, сайта госуслуг, налоговой службы, банка или интернет-магазина. Подделан может быть любой сайт, где пользователи могут ввести свои персональные данные.
С помощью клона интернет-магазина киберпреступники могут получить данные банковских карт. На таких сайтах пользователей просят ввести номер банковской карты, срок ее действия, имя владельца и CVV-код. Таким образом, у мошенника оказываются все данные, которые необходимы, чтобы снять деньги со счета.
Ссылки на фишинговые страницы чаще всего распространяют с помощью спама, рассылаемого на электронные адреса, в мессенджерах и соцсетях. Также ссылки на созданные мошенниками сайты могут содержаться в баннерах и всплывающей рекламе.
Ведущий аналитик компании SearchInform Алексей Парфентьев заявил, что лучшей защитой от фишинга является грамотный интернет-пользователь, который не открывает все ссылки подряд.
Комментарии10
Федеральная налоговая служба , Лаборатория Касперского , газета "Известия" , Личный счет , Видео , Экономика
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