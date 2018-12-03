Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.80
75.60
75.80
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
61.92
+0.03 Золото
1230.44
–0.09 РТС
1154.15
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1352
–0.0100
19.11
1.1452
30.11
20.11
08.11

Для россиян могут усложнить процедуру покупки валюты 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Центробанк потребовал от банков ужесточить контроль за оборотом валюты, намекая на участившиеся закупки долларов для непрозрачных обменников, пишет «Life.ru». Теперь, чтобы обменять рубли, необходимо иметь при себе справку с работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ. Эксперты регулятора уверены, что таким образом удастся справиться с теневым рынком и коррупцией.
В письме ЦБ, адресованном к крупным игрокам рынка, говорится, что сегодня проверка происхождения денег у клиента имеет формальный характер. Фактически процедура ограничивается упоминанием в анкете и не требует документального подтверждения. Однако зачастую клиент, указывая в графе «происхождение средств» — зарплата, стипендия, личные накопления и т.д. — проводит обменные операции, несравнимые с указанным уровнем дохода.
По информации «Life.ru», нововведения больно ударят по россиянам, получающим «серую» зарплату, или работающим без договора. В этих случаях купить валюту в банке будет проблематично.
Эксперты полагают, что под обязательный отчёт попадут суммы от 15 тысяч рублей, хотя ЦБ в своём письме не указывает конкретных ограничений. По словам эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, требование проверять источники дохода у физических лиц регулятор уже рассылал три года назад. Однако письмо, в котором рекомендовалось контролировать все операции суммой более 15 тысяч рублей, на практике многие банки проигнорировали.
Другой ведущий аналитик Иван Капустянский считает, что введение новых правил обмена неизбежно приведёт к росту числа теневых обменников, в том числе и в Интернете. По его словам, учитывая высокие технологии, наличие криптовалют и относительную лёгкость их создания, теневой валютный рынок может переместиться в электронную сеть. То есть могут появиться схемы конвертации с привязкой к какой-либо новой криптовалюте, которая будет промежуточным звеном в обмене фиатных денег.
Впрочем мнения по поводу инициативы разделяются. Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, считает, что сообщение Центробанка просто насторожит клиентов, которые накопив небольшую сумму сразу переводят её в валюту. Возможно, по словам эксперта, они просто сохранят сбережения в рублях.
Комментарии
Центральный банк России , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катар покидает ОПЕК76
Россияне получат две пенсии в декабре1
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Путин укрепил нефть82
Рубль ждут события страшнее санкций282
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение