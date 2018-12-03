Для россиян могут усложнить процедуру покупки валюты 

Центробанк потребовал от банков ужесточить контроль за оборотом валюты, намекая на участившиеся закупки долларов для непрозрачных обменников, пишет «Life.ru». Теперь, чтобы обменять рубли, необходимо иметь при себе справку с работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ. Эксперты регулятора уверены, что таким образом удастся справиться с теневым рынком и коррупцией.
В письме ЦБ, адресованном к крупным игрокам рынка, говорится, что сегодня проверка происхождения денег у клиента имеет формальный характер. Фактически процедура ограничивается упоминанием в анкете и не требует документального подтверждения. Однако зачастую клиент, указывая в графе «происхождение средств» — зарплата, стипендия, личные накопления и т.д. — проводит обменные операции, несравнимые с указанным уровнем дохода.
По информации «Life.ru», нововведения больно ударят по россиянам, получающим «серую» зарплату, или работающим без договора. В этих случаях купить валюту в банке будет проблематично.
Эксперты полагают, что под обязательный отчёт попадут суммы от 15 тысяч рублей, хотя ЦБ в своём письме не указывает конкретных ограничений. По словам эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, требование проверять источники дохода у физических лиц регулятор уже рассылал три года назад. Однако письмо, в котором рекомендовалось контролировать все операции суммой более 15 тысяч рублей, на практике многие банки проигнорировали.
Другой ведущий аналитик Иван Капустянский считает, что введение новых правил обмена неизбежно приведёт к росту числа теневых обменников, в том числе и в Интернете. По его словам, учитывая высокие технологии, наличие криптовалют и относительную лёгкость их создания, теневой валютный рынок может переместиться в электронную сеть. То есть могут появиться схемы конвертации с привязкой к какой-либо новой криптовалюте, которая будет промежуточным звеном в обмене фиатных денег.
Впрочем мнения по поводу инициативы разделяются. Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, считает, что сообщение Центробанка просто насторожит клиентов, которые накопив небольшую сумму сразу переводят её в валюту. Возможно, по словам эксперта, они просто сохранят сбережения в рублях.