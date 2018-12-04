Работодатели задолжали россиянам несколько миллиардов

К началу ноября 2018 года суммарная задолженность по зарплатам в России достигла 3, 209 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Российские работодатели накопили долги перед 46,7 тысячи человек. Почти половина из них (47 процентов) — сотрудники обрабатывающих производств, еще 20 процентов занимаются строительством.

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что самая сложная ситуация сложилась в организациях-должниках, находящихся в стадии банкротства. По его словам, глубина задолженности в таких компаниях составляет более полугода и продолжает расти. Из-за этого невозможно определить сроки погашения долгов.

Вуколов привел несколько примеров. Например, задолженность ООО «Волгоградский завод буровой техники» по зарплате перед 1 499 работниками превышает 164 миллионов рублей и тянется с начала 2014 года.