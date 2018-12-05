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Россиянам предложили выплачивать пенсии авансом 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила выплачивать россиянам их личные накопления по старому пенсионному возрасту — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Об этом пишут «Известия».
С такой инициативой АНПФ обратилась в Минфин, Центробанк и Пенсионный фонд России (ПФР) .
Россиянам рассказали о росте пенсий в 2019 году
«Известия» отмечают, что исключение уже сделано для замороженной государственной накопительной пенсии, — ее можно будет получить в 55 и 60 лет. НПФ хотят распространить это правило и на негосударственные выплаты по договорам с фондами.
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