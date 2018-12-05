Россиянам предложили выплачивать пенсии авансом

«Известия» Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила выплачивать россиянам их личные накопления по старому пенсионному возрасту — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Об этом пишут

«Известия» отмечают, что исключение уже сделано для замороженной государственной накопительной пенсии, — ее можно будет получить в 55 и 60 лет. НПФ хотят распространить это правило и на негосударственные выплаты по договорам с фондами.