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Опрос показал, что россияне предпочитают болеть на работе 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство трудоспособных жителей России не берут больничный при симптомах ОРВИ и предпочитают лечиться и работать одновременно. Такие результаты показал опрос 16 тысяч пользователей, опубликованный в рамках проекта «Здоровье» на Mail.ru, передаёт ТАСС.
«Больничный берет только каждый пятый, это 19% опрошенных, 72% продолжают ходить на работу. 9% работают из дома без больничного, » — сообщает пресс-служба проекта.
В большинстве случаев россияне стараются вылечиться самостоятельно. 39% опрошенных ни разу не были в поликлинике, 37% — были на приёме у врача меньше 5 раз. Причём из тех, кто посетил государственных медиков треть респондентов остались недовольны консультацией.
Исследование показало, что лишь каждый пятый житель России воспринимает визит к врачу как необходимость и спокойно записывается на приём. 44%опрошенных ждут наступления критической ситуации. При этом больше половины респондентов имеет хронические заболевания и не следят за статусом своего недуга.
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