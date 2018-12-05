Опрос показал, что россияне предпочитают болеть на работе

Большинство трудоспособных жителей России не берут больничный при симптомах ОРВИ и предпочитают лечиться и работать одновременно. Такие результаты показал опрос 16 тысяч пользователей, опубликованный в рамках проекта «Здоровье» на Mail.ru , передаёт ТАСС

«Больничный берет только каждый пятый, это 19% опрошенных, 72% продолжают ходить на работу. 9% работают из дома без больничного, » — сообщает пресс-служба проекта.

В большинстве случаев россияне стараются вылечиться самостоятельно. 39% опрошенных ни разу не были в поликлинике, 37% — были на приёме у врача меньше 5 раз. Причём из тех, кто посетил государственных медиков треть респондентов остались недовольны консультацией.

Исследование показало, что лишь каждый пятый житель России воспринимает визит к врачу как необходимость и спокойно записывается на приём. 44%опрошенных ждут наступления критической ситуации. При этом больше половины респондентов имеет хронические заболевания и не следят за статусом своего недуга.