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Топилин сообщил о существенном росте пенсий для сельчан 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсии около миллиона сельских жителей со следующего года ощутимо увеличатся. Помимо того, что они получат прибавку к пенсии примерно тысячу рублей, как и все остальные неработающие пенсионеры страны, им дополнительно прибавят в среднем еще 1,3 тысячи рублей. Об этом рассказал журналистам министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.
Он уточнил, что прибавка будет положена людям, если они не менее 30 лет трудились на сельхозработах, продолжают жить в сельской местности и не работают. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, прибавка человеку будет не положена.
Также министр пояснил, что для получения прибавки россиянам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) , они ее получат автоматически. Но если человек будет в итоге с чем-то не согласен, например, с размером прибавки, он сможет обратиться за разъяснениями в ПФР.
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