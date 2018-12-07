Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.44
75.60
75.69
Прогноз
10.12 – 17.12
$
66.44
75.59
Индексы и котировки Brent
63.43
+0.35 Золото
1243.69
–0.01 РТС
1162.90
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.1379
–0.0027
22.11
1.1406
05.12
25.11
13.11

СМИ: ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard 

Газета.Ru + ещё 37 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
ЦБ попросил малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты на случай отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем, пишут «Ведомости».
Как отмечается в информационном письме регулятора, договор помимо основного еще с одним банком должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, что сможет обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Получение письма подтвердили пять банков.
По мнению нескольких банкиров, таким образом ЦБ страхуется от возможных санкций, которые грозят отключением спонсора от Visa и Mastercard.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что европейский союзники США можгут прибегнуть к отключению российских банков от международной банковской сети SWIFT из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Газета.Ru: последние новости
Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты Медведев рассказал о плане снижения бедности на 200% СМИ: ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение России обвалило доллар и евро12
Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью5
Переговоры по сделке ОПЕК+ зашли в тупик
Стало известно решение России по сокращению нефтедобычи
Евросоюз подбросит Украине денег4
Видео
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение