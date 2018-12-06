В преддверии новогоднего отпуска. Где выгоднее купить валюту?

Можно запастись евро и долларами посредством онлайн-приложения или просто дойти до обменника. А может, стоит завести карту «дочки» европейского банка и ехать за границу, не опасаясь остаться без денег. Business FM изучила варианты.

Гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак часто летает за границу. И он предпочитает расплачиваться картой, причем дебетовой, потому что с кредитки берут дополнительную комиссию.

Наличных возит немного, на мелкие расходы, потому что, как выражается собеседник, в «статусных местах» наличные могут и не принять. Ну, и конечно, это должен быть карточный валютный счет. Рублевую карту, конечно, тоже примут, но это дороже.

Борис Рыбак, гендиректор консалтинговой компании «Инфомост»

«Банк обмануть невозможно. Банки, да, обманывают при всяком удобном случае, а банк обмануть нельзя. Поэтому аккуратненько, чтобы действительно не было… Вы знаете, какой сегодня курс конвертации, если вы с рублевого счета пытаетесь заплатить евро? 79-80, примерно в таком диапазоне, и доллар под 70-71. Вот такая разница. Это, в общем-то, заметно».

Эксперты советуют, если уж ехать с картой, то пусть это будет пластик российской «дочки» иностранного банка. «Дочка» хоть и российское юрлицо, но рассказывают, что у таких банков чуть более щадящие условия.

Но этот совет, скорее, для тех, кто опасается, что США введут санкции против российских госбанков. Хотя опасаться пока нечего. Люди, близкие к финансовому рынку, советуют пойти к брокеру и купить валюту на бирже. Это самый сложный, но и самый дешевый способ.

Иван Копейкин, эксперт БКС

«Оптимально валюту покупать либо через биржу непосредственно, там будет наименьшая комиссия, чем где бы то ни было. Также возможна покупка через различные онлайн-приложения. Практически любой банк, особенно банк при каком-нибудь брокере, предоставляет возможность конвертации валюты достаточно быстрой».

Есть банки, которые дают скидку, если покупаешь валюту онлайн. Хотя разница копеечная. И если у банка курс, в принципе, невыгодный, то приложение не поможет. Поэтому правильнее поискать банки с самыми выгодными курсами.

Например, небольшие кредитные организации, которые хоть и принимают вклады и выдают кредиты, но специализируются на валютно-обменных операциях. Business FM нашла такой банк с несколькими отделениями в столице. Звонок был в среду, около 17 часов:

— Продаем евро на данный момент по 76,17 рубля. В течение дня курс меняется.

— То есть курс сегодня может поменяться?

— Да, в течение всего рабочего дня курс меняется.

— А у вас очереди большие, в центре где-нибудь?

— На данный момент три человека.

В крупных российских банках на тот момент курс был на рубль и даже на полтора выше. Соответственно, на каждой тысяче евро или долларов можно сэкономить 1-1,5 тысячи рублей. И поэтому главный совет, как выгодно купить валюту: не покупать сразу, открыв приложение или зайдя в обменник по дороге. Подумать, поискать и потом поехать. Касается и многого другого.