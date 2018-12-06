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Россияне перешли на дешевый фастфуд 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский рынок ресторанов быстрого обслуживания в третьем квартале 2018 года потерял 1,3 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Частота посещения точек фастфуда выросла в третьем квартале на три процента по отношению к аналогичному периоду 2017 года.
Первое место удерживает «Макдональдс», далее идут KFC и Burger King. Посетители стали более требовательными, поэтому сетям приходится вводить в меню новые продукты и промо-предложения. Наибольшей популярностью традиционно пользуются бургеры.
Растет спрос на комбо-меню, состоящее из сета привычных продуктов по цене ниже их общей стоимости. Отмечается, что этот формат привлекает посетителей, привыкших к бизнес-ланчу.
Средний чек при покупке комбо «6 за 200» в Burger King составил 281 рубль, что говорит о том, что покупатели приобретают к нему дополнительные продукты. Средний чек при покупке комбо «5 за 250» в KFC оказался в два раза выше стоимости самого комбо.
Ранее подавляющее большинство россиян (91 процент опрошенных) признались, что им приходилось экономить на еде. Более четверти граждан тратят на еду более половины своего дохода.
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