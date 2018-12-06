Украинский выбор: купить еду или заплатить за коммуналку?

Общая сумма задолженности украинцев за предоставленные услуги ЖКХ составляет 39,2 млрд гривен (93,0 млрд руб.). Как сообщает Государственная служба статистики, в октябре она выросла на один миллиард гривен

Больше всего украинские потребители коммунальных услуг задолжали за поставки природного газа — 18 млрд гривен (42,95 млрд руб.). Долг за централизованное отопление и снабжение горячей водой составил 10,2 млрд гривен (23,9 млрд руб.), за содержание домов и придомовых территорий — 4 млрд гривен (9,6 млрд руб.).

Услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу не оплачены на сумму в 3,1 млрд гривен (7,2 млрд руб.). Задолженность за поставки электроэнергии составляет 4 млрд гривен (9,6 млрд руб.).

В октябре средняя сумма счета на оплату всех ЖКХ-услуг в Украине составила 871,7 грн (2078,51 руб.). Если только за один месяц, перед стартом отопительного сезона, долги возросли на миллиард, трудно даже представить сумму долга к апрелю, когда закончится особо обременительный для кошельков украинцев отопительный сезон.

Цена на газ

С 1 ноября 2018 года Кабмин повысил цену на газ для населения до 8550 гривен (20403 руб.) за 1 тысячу кубических метров. Это означает, что цены на газ выросли на 23,5%. Главной причиной, почему цена была повышена, является то, что Украина взяла на себя это обязательство перед Международным валютным фондом (МВФ). Повышение стоимости газа до рыночной для населения было одним из условий для получения очередного транша кредита от МВФ.

Поскольку этого не произошло, МВФ приостановил программу кредитования, срок которой должен истечь в марте 2019 года. В правительстве рассказали, что изначально МВФ вообще требовал приравнять цены на газ для населения до уровня промышленных потребителей, то есть увеличить их на 60% от нынешней стоимости, и называли повышение на 23,5% великой победой и заботой о кошельках украинцев.

Но это не последнее повышение, и условия МВФ обязательно будут выполнены. Согласно принятой Кабинетом министров формуле подсчета цены газа, с 1 мая 2019 года населению его будут продавать по 9852 грн (23 510 руб.) за 1000 кубометров, а с 1 января 2020 года — по 12 314 грн (29386 руб.).

Обещать — не значит защитить

С экранов телевизоров представители власти заявляют, что беспокоятся о людях, обеспечат всех субсидиями, и малоимущие украинцы не почувствуют повышения тарифов. Премьер Владимир Гройсман в октябре, объявляя о повышении тарифа на газ для населения, заявлял:

"Мы полностью обеспечим субсидиями тех, кто в них нуждается. Для этого мы приняли ряд решений, которые упрощают их получение. Я понимаю, насколько это важно для каждой украинской семьи".

"выдвинул правительству требования защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, увеличить средства на ее выполнение, чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для которого это повышение является критическим. На 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается". Президент Петр Порошенко перед принятием Радой бюджета на следующий год вещал, что

Однако, по официальным данным Государственной службы статистики за 10 месяцев 2017 года, за субсидиями обратились 7,68 млн семей, из которых в октябре 2017-го ее получили 6,04 млн, или 79% всех обратившихся. А вот за 10 месяцев 2018-го за субсидиями обратились 6,11 млн домохозяйств, из которых в октябре 2018-го их получили 1,49 млн, или 24% от общего числа обращений. Как видим, публичные заявления первых лиц страны полностью противоположны реальности и фактическим официальным цифрам. В действительности за последний год количество субсидиантов сократилось в 4 раза.

В сельской местности граждане, не имеющие субсидий, уже накопили немалые долги, и газ у них отрезают. За лето многие поставили твердотопливные котлы на дровах и даже восстановили печное отопление. Понятно, что долги возмещать они не собираются.

В 2019 году количество субсидий для украинцев резко и стремительно сократится по сравнению с нынешним годом. Правительство ужесточило требования к предоставлению субсидий, и теперь большинство украинцев, которые получали льготы в прошлые годы, лишатся права на субсидии. А кроме этого сокращение субсидий заложено в бюджет 2019 года. Согласно закону о госбюджете-2019, на следующий год предусматривается выделение 55,95 млрд грн (131,25 млрд руб.) на субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на коммунальные услуги. Для сравнения: в бюджете-2018 субвенция местным бюджетам по этой статье предусматривала 70,99 млрд грн (169,43 млрд руб.).

Это — не выбор, это — издевательство

По мнению эксперта энергетического рынка Валентина Землянского, долги населения за жилищно-коммунальные услуги будут расти и дальше.

«Есть несколько составляющих дальнейшего роста задолженности. Во-первых, новые тарифы на тепло еще не установлены. Они вступят в действие с 1 января будущего года. Как только это произойдет, народ начнет обращаться за субсидиями, и те, кто будет ожидать их назначения, соответственно тоже не будут платить. Плюс ко всему на рост долгов повлияет военное положение. Во время эфиров на телеканалы звонит масса народа и спрашивает, надо ли платить коммуналку в условиях военного положения? То есть народ «потерялся». Не понимая правовых последствий введения военного положения, чисто по украинской традиции решил подождать с оплатой», — сказал в комментарии Украина.ру Валентин Землянский.

По его мнению, введение с 1 января будущего года пени за просрочку коммунальных платежей никак не повлияет на платежную дисциплину украинцев.