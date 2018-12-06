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Запрет на переводы денег по номеру телефона вызвал панику 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк изменил правила перечисления средств. Теперь на эту операцию будет действовать ограничение.
Отправить деньги на кредитную карту можно отныне лишь при наличии номера карты получателя. По номеру телефона сделать это уже не получится.
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Распространившиеся слухи на эту тему вызвали панику у пользователей Сети. В Сбербанке поспешили успокоить народ: изменения касаются только кредиток. На дебетовые карты можно переводить деньги по номеру телефона, как и прежде, передает ТАСС.
Новшество начали вводить поэтапно по регионам с 3 декабря. Решение Сбербанка связано с многочисленными жалобами клиентов. В организации отметили, что пользователи нередко случайно отправляли деньги по номеру телефона на кредитки, за что взималась комиссия.
Напомним, что Сбербанк пересмотрел свою политику относительно выдачи потребительских кредитов пенсионерам и внес изменения. Если ранее он не выдавал такой кредит гражданам старше 65 лет, то по новым правилам, заемщику может быть 70 лет на момент погашения займа. Возраст ипотечного заемщика к моменту погашения кредита по-прежнему не должен превышать 75 лет.
Кроме того, в конце ноября стало известно, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах тысячи рублей. В Сбербанке заявили, что бытовые переводы между гражданами не входят в рамки нововведения.
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