Медведев оценил эмоции россиян из-за пенсионной реформы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью заявил, что российское руководство понимало, что решение о пенсионной реформе вызовет отрицательную реакцию у россиян.

"Мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательную эмоцию", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что это решение не нравится ему самому, как и "абсолютному большинству людей".

"Но мы не можем рассуждать в категориях "нравится — не нравится". Если мы будем делать только то, что нам нравится — мы превратимся в отсталую страну", — заявил он.

По его словам, власти могли увеличить тарифы пенсионных реформ и сборы, но подобные действия привели бы к падению зарплат и тому, что значительная часть зарплат перешла бы "в конверты".

"А конвертная зарплата, как мы с вами понимаем, это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсии, нестабильные условия работы", — добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что пенсионная реформа является наименьшим злом в сложившейся ситуации. По его словам, решение о ней было принято не для "устойчивости абстрактной пенсионной системы", а для обеспечения роста пенсий.