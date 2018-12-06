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Медведев оценил эмоции россиян из-за пенсионной реформы 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью заявил, что российское руководство понимало, что решение о пенсионной реформе вызовет отрицательную реакцию у россиян.
"Мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательную эмоцию", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что это решение не нравится ему самому, как и "абсолютному большинству людей".
"Но мы не можем рассуждать в категориях "нравится — не нравится". Если мы будем делать только то, что нам нравится — мы превратимся в отсталую страну", — заявил он.
По его словам, власти могли увеличить тарифы пенсионных реформ и сборы, но подобные действия привели бы к падению зарплат и тому, что значительная часть зарплат перешла бы "в конверты".
"А конвертная зарплата, как мы с вами понимаем, это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсии, нестабильные условия работы", — добавил премьер.
Медведев подчеркнул, что пенсионная реформа является наименьшим злом в сложившейся ситуации. По его словам, решение о ней было принято не для "устойчивости абстрактной пенсионной системы", а для обеспечения роста пенсий.
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