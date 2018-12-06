Медведев пообещал россиянам рост зарплат

Власти переломили тренд на падение доходов населения, заявил Медведев

Цифры по росту реальных доходов населения могут показаться скромными, но это объективные данные, указывающие на то, что властям удалось переломить тренд на падение доходов населения — это было самым опасным для страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин , выступая на правительственном часе, заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами и в реальном, и в номинальном выражении.

"О чем говорят мои коллеги министры? Есть достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

"Понятно, что хочется больше, и иногда эти 7% — это небольшая сумма… Понимаем, что одно дело 7% на большие деньги, а другое дело 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть, и это очень важно для экономики в целом и конкретного человека в частности. Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны. Самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство", — отметил премьер-министр.

При этом Медведев подчеркнул, что хотя и считает "корректными вещами" то, что говорят министры, необходимо делать все, чтобы этот рост был выше, а не "упиваться" достигнутыми результатами.