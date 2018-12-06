Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей

В России уже с февраля 2020 года могут обязать регистрировать сотовый телефон в специальной базе данных.

Регистрация будет происходить по идентификатору абонентского устройства IMEI, который присваивается аппарату при производстве. Такие поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации . Стоимость регистрации телефона для физического не должна превышать ста рублей. Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.

Данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Телефоны, не зарегистрированные в этой базе, просто не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Таким образом предлагается бороться с серым импортом телефонов и исключить возможность использования краденых трубок.