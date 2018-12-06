Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.85
76.10
75.90
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
59.53
+0.66 Золото
1236.60
+0.03 РТС
1134.07
+0.22
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1380
–0.0003
21.11
1.1383
04.12
23.11
12.11

Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 

Российская Газета + ещё 3 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
В России уже с февраля 2020 года могут обязать регистрировать сотовый телефон в специальной базе данных.
Регистрация будет происходить по идентификатору абонентского устройства IMEI, который присваивается аппарату при производстве. Такие поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации. Стоимость регистрации телефона для физического не должна превышать ста рублей. Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.
Данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Телефоны, не зарегистрированные в этой базе, просто не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Таким образом предлагается бороться с серым импортом телефонов и исключить возможность использования краденых трубок.
Российская Газета: последние новости
Премьер: Кабмин готовит план по снижению бедности Переводы по номеру телефона останутся доступны только для дебетовых карт Сбербанка У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия инвестирует миллиарды долларов в Венесуэлу
Сделка России и ОПЕК оказалась под угрозой
Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов
Порты ЕС предложили закрыть для российских судов
Карты россиян защитят от санкций по-новому
Видео
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
02:53
У россиян нашли свободные деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение