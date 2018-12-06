Карты россиян защитят от санкций по-новому

Центробанке придумали новый, дополнительный способ обезопасить карточные переводы и платежи россиян. В регуляторе хотят, чтобы банки-косвенные участники платёжных систем (ПС) заключали «запасные» договоры с прямыми участниками на случай, если вдруг косвенному участнику понадобится сменить прямого. Письмо с такой рекомендацией за подписью первого заместителя председателя Ольги Скоробогатовой ЦБ разослал по операторам платёжных систем и банкам. Давая такую рекомендацию, регулятор готовится либо к новой волне санкций, либо собирается отозвать лицензию у крупного банка, на который «завязаны» карточные операции средних и мелких, но боится повторения ситуации с Мастер-Банком Русславбанком , единогласны банкиры и эксперты. В любом случае, добавляют они, следовать совету регулятора будет недёшево.

Копия письма, датированного 3 декабря, есть у News.ru. Подлинность документа подтверждают четыре топ-менеджера крупных кредитных организаций и топ-менеджер одной из крупных ПС, которые получили аналогичные письма.

«Банк России рекомендует: операторам ПС с использованием ПК (платёжных карт. — News.ru) разработать и направить прямым и косвенным участникам платёжных систем с использованием платёжных карт рекомендуемый перечень мероприятий, предусматривающих заключение договоров косвенными участниками с иными прямыми участниками в случае возникновения необходимости смены прямого участника», — говорится в документе.

В «запасные» договоры ЦБ рекомендует включить положения о том, что соглашения вступают в силу, когда косвенным участникам понадобится сменить прямого. Кроме того, в таких договорах должны быть прописаны условия проведения тестового обмена платёжной информацией в рамках «технологической интеграции прямого и косвенного участника». После этого ЦБ в письме пишет, что советует всем банкам соблюсти рекомендацию, которую те получит от платёжных систем.

Крупнейшие карточные операторы платёжных систем в России — это Visa , MasterCard, Национальная система пластиковых карт ( НСПК , оператор платёжной системы «Мир»), Газпромбанк (у него есть одноимённая платёжная система), китайская UnionPay и японская JCB, следует из реестра ЦБ. Прямые участники платёжных систем — это в основном крупные банки (принципалы), которые заключили договор обслуживания непосредственно с ПС и открыли в расчётном банке ПС свой корсчёт. Косвенные — это средние и небольшие кредитные организации, которые проводят свои карточные операции через прямых участников, то есть не подписывают договоры с ПС.

С чего начинались санкции

Когда пошла первая волна санкций в 2014 году, американские платёжные системы Visa и MasterCard заблокировали свои сервисы для четырёх российских банков: «России», Собинбанка , Инвесткапиталбанка и СМП Банка , у последнего было несколько косвенных участников этих двух платёжных систем. Из-за этого «СМП» срочно начал строить прямые хосты (соединения) с другими банками, чтобы расширить сеть приёма своих карт в России, вспоминает топ-менеджер одного из крупных банков.

Ольга Скоробогатова пишет, что операторы платёжных систем сами должны разработать некие правила и мероприятия, чтобы заключить «запасные» договоры с другими (прямыми) участниками ПС. Если это сделать, то аналогичной с 2014-м годом ситуации удастся избежать, рассуждает собеседник News.ru. С ним соглашаются ещё двое руководителей банков, возможность использовать «запасные» договоры в случае очередных санкций не исключает и топ-менеджер одной из крупных ПС.

Россельхозбанк и О том, что новые санкции США могут сильно ударить по крупнейшим российским госбанкам, сообщал Bloomberg ещё в августе этого года. Штаты обещали: очередные ограничительные меру будут даже больнее, чем запрет на покупку отечественного госдолга. К числу крупнейших банков Штаты отнесли Сбербанк ВТБ , Газпромбанк, Промсвязьбанк ВЭБ . У первых четырёх большое количество косвенных участников платёжных систем, отмечает один из топ-менеджеров кредитных организаций. Одна из версий санкций — блокировка операций госбанков.

«Если операции заблокируют, то переключиться от одного канала на другой банк может очень быстро, если канал протестирован — это может занимать несколько секунд, клиенты этого даже не почувствуют», — объясняет один топ-менеджер банка.

Если платёжные системы и банки последуют рекомендации ЦБ, то фактически это будет означать прямой шаг к тому, чтобы заблокировать работу Visa и MasterCard на территории России, добавляет собеседник News.ru.

Упал, но отжался

Другой банкир соглашается с коллегой, но добавляет: возможно, ЦБ готовится отозвать лицензию у крупного банка, но боится, что из-за этого могут «лечь» карточные операции косвенных участников ПС. Так уже было в конце 2013-го, вспоминает топ-менеджер, когда регулятор отозвал лицензию Мастер-Банка, у которого был один из самых больших процессинговых центров в стране, и более чем у ста банков начались проблемы с карточными операциями. Похожая ситуация была и с Русславбанком в 2015-м, добавляет другой топ-менеджер банка. Все собеседники News.ru называют в числе кандидатов «на вылет» пять банков из топ-50.

Основная цель письма ЦБ — проинформировать участников на случай, если банк решит сменить спонсора (прямого участника), осторожничает топ-менеджер одной платёжной системы.

В НСПК News.ru рассказали, что пока не получили письма ЦБ. В Visa и MasterCard не смогли оперативно ответить на вопросы News.ru, в частности, как в ПС трактуют содержание письма ЦБ. Также не удалось это сделать Газпромбанку. В Сбербанке, извинившись, отказались отвечать на вопросы News.ru. Промсвязьбанк всегда следует рекомендациям и указаниям регулятора, кратко ответил представитель кредитной организации.

Письмо носит рекомендательный характер и направлено на совершенствование системы управления рисками в платёжных системах, кратко пояснил представитель Центробанка.

Заключение «запасных» договоров и смена прямого участника стоит немалых денег, предупреждают банкиры. Один из них уточняет: единовременно косвенному участнику ПС придётся заплатить до $100 тыс.

«Инициатива ЦБ правильная с точки зрения бесперебойности работы карт в стране и снижения репутационных рисков кредитных организаций», — рассуждает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.

Очень важно проработать этот вопрос с точки зрения тарификации для косвенных участников ПС с учётом рекомендации ЦБ, иначе для небольших банков такой «запасной аэродром» может обернуться высокими дополнительными расходами, добавляет он.