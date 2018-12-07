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Эксперты: банковский кредит вновь стал стимулировать рост расходов россиян 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Банковские кредиты в 2018 году помогли увеличить доступные населению РФ финансовые ресурсы, тем самым оказав стимулирующую роль для экономического роста, следует из мониторинга экономической ситуации в РФ РАНХиГС и Института Гайдара.
Как отмечают эксперты, в течение последних трех лет (с 2015 по 2017 годы) население выплачивало банкам больше процентных платежей, чем получало от них новых кредитов за вычетом погашений. Такая ситуация сокращала доступные населению финансовые ресурсы, снижая возможный уровень потребительских расходов.
При этом прирост задолженности в текущем году еще немного отстает от уровней 2012–2013 годов. Это связано с тем обстоятельством, что значительное снижение процентных ставок по кредитам физическим лицам стимулирует процесс рефинансирования старых кредитов. В результате рост кредитной задолженности отстает от выдачи новых кредитов.
По данным ЦБ, российские банки в октябре увеличили кредитование населения на 1,7%, до 14,4 триллиона рублей, компаний — на 0,3%, до 33 триллионов рублей. Совокупный объем банковских кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в октябре вырос на 0,7% — до 47,4 триллиона рублей.
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