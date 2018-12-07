В Сбербанке рассказали, насколько выросли траты россиян в «черную пятницу»

Траты россиян в "черную пятницу" в текущем году выросли на 7,5% в годовом выражении и составили 133,5 миллиарда рублей, следует из исследования Сбербанка.

"Сбербанк подготовил исследование, касающееся расходов россиян в "черную пятницу". По сравнению с 2017 годом траты в этот день выросли на 7,5% и достигли 135,5 миллиарда рублей. При этом практически весь прирост приходится на онлайн-сегмент: здесь продажи увеличились сразу на 49,3%, а в традиционных магазинах — всего на 1,4%", — говорится в материалах.

Традиция устраивать массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, появилась в Америке, а затем распространилась и в других странах, включая Россию. В США "черной пятницей" называют день после Дня благодарения, который отмечается в этой стране в четвертый четверг ноября. В этом году "черная пятница" пришлась на 23 ноября, но распродажа захватывает и следующие за ней выходные.

Всплеск активности покупателей в этом ноябре оказался несколько больше, чем год назад. В 2017 году расходы в традиционных магазинах были на 16,1% выше средних расходов в другие "пятницы", онлайн — на 11,9%. В 2018 году эти показатели составили 22,4 и 28,3% соответственно. Дополнительные траты сверх типичного уровня за один день составили почти 25,7 миллиарда рублей. Практически половину роста расходов обеспечили три основные категории товаров. На бытовую технику и электронику в день распродажи россияне потратили 6,4 миллиарда рублей (рост по сравнению с обычными пятницами — в 1,9 раза), на одежду, обувь и аксессуары — 17,8 миллиарда рублей (рост — в 2 раза), на товары для красоты и здоровья — 4,6 миллиарда рублей (рост — в 3 раза).

В течение "черной пятницы" покупки офлайн совершили 35,7 миллиона россиян, онлайн — 5,2 миллиона. При этом целенаправленно ждали скидок как минимум 2 миллиона человек. При этом на скидки "черной пятницы" более активно откликнулись россияне в возрасте 16–25 и 51–60 лет, говорится в исследовании.

Жители практически всех регионов воспользовались днем распродажи, чтобы сделать покупки. Не придали большого значения "черной пятнице" лишь в республиках Алтай и Тыва. Во всех остальных регионах траты выросли как минимум на 5%. Лидеры роста расходов в "черную пятницу" — жители Северного Кавказа: они потратили в 1,5 раза больше, чем обычно. В Санкт-Петербурге этот прирост составил 34,5%, в Москве — 24,9%.