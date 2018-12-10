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Россияне теряют интерес к ипотеке 

News.ru 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Центробанк зафиксировал первое с начала 2017 года замедление темпов роста ипотечного кредитования. Вероятно, в ближайшее время это же ждёт и потребительские кредиты, и само потребление.
При этом экономисты отмечают новый исторический рекорд, поставленный гражданами в их задолженности перед банками в 2018 году. На начало ноября он достиг очередного рекорда — 14,4 трлн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Замедление роста ипотечных кредитов отмечено в декабрьском выпуске бюллетеня департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ «О чем говорят тренды». По мнению экспертов, это «может привести к постепенному замедлению годовых темпов роста ипотеки в ближайшие месяцы».
С 2015 по 2017 год домохозяйства платили банкам больше процентных платежей, чем получали от них новых кредитов (за вычетом погашений). Однако по итогам десяти месяцев 2018 года граждане смогли увеличить объём своих трат на 1,5%, что позволяло им инвестировать в жильё.
Ранее News.ru сообщал, что банковские кредиты в 2018 году подхлестнули рост расходов населения, тем самым благотворно повлияв на состояние экономики в целом, а поскольку сейчас реальные располагаемые доходы продолжают сокращаться, в 2019 году этот драйвер себя исчерпает.
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