Минимальные зарплаты россиян вырастут на 117 рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей в среднем по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, о котором идет речь, повышает МРОТ до уровня прожиточного минимума — с 11 163 до 11 280 рублей. Новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2019 года.

С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет равен ста процентам величины прожиточного минимума россиян за второй квартал 2018-го.

ТАСС отмечает, что механизм повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума был введен еще 28 декабря 2017 года. Документ, принятый Госдумой 11 декабря 2018-го, носит «преимущественно технический характер».

Зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Валентина Кабанова назвала размер повышения и самого МРОТ недостаточным, передает ТАСС.

«Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние наших людей было выше. Но повышение даже на такой размер МРОТ коснется 3,7 миллиона человек», — подчеркнула она.

МРОТ подтянули к величине прожиточного минимума досрочно — с 1 мая 2018 года. Рост составил почти 18 процентов — с 9489 до 11 163 рублей. По данным «Российской газеты», нововведение коснулось четырех миллионов россиян.

С 1 января 2019 года МРОТ будет ежегодно пересматривать, уравнивая его с прожиточным минимумом за второй квартал предыдущего года.