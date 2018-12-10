Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»

Как рассказали в ведомстве, премия — это часть зарплаты, направленная на повышение качества труда и производительности. Согласно Трудовому кодексу, премия зависит исключительно от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей.

В Роструде напомнили, что, если порядок выплаты премии прописан в коллективном договоре, соглашении или другом документе, она становится обязательной. При этом в том же документе могут быть прописаны условия, при которых работник может лишиться премии или получить выплату меньшего размера.

Работодатель имеет право установить особый порядок выплат: он может выплачивать премию в конкретную дату или в месяце, следующим за отчетным периодом.

При нарушении трудовых прав работник может обратиться в Роструд и его территориальные органы, отметили в ведомстве.