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Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой» 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Роструд напомнил россиянам порядок выплат предновогодних премий, сообщает РИА «Новости».
Как рассказали в ведомстве, премия — это часть зарплаты, направленная на повышение качества труда и производительности. Согласно Трудовому кодексу, премия зависит исключительно от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей.
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В Роструде напомнили, что, если порядок выплаты премии прописан в коллективном договоре, соглашении или другом документе, она становится обязательной. При этом в том же документе могут быть прописаны условия, при которых работник может лишиться премии или получить выплату меньшего размера.
Работодатель имеет право установить особый порядок выплат: он может выплачивать премию в конкретную дату или в месяце, следующим за отчетным периодом.
При нарушении трудовых прав работник может обратиться в Роструд и его территориальные органы, отметили в ведомстве.
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