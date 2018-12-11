Россияне загнали себя в коммунальные долги

Названы регионы России, жители которых накопили самые крупные коммунальные долги. Наибольшие проблемы имеют жители южных регионов.

Росстате рассказали, в каких регионах России проживает больше всего должников по услугам ЖКХ. Как стало известно, в настоящее время наибольшие проблемы с оплатой услуг ЖКХ имеют многодетные семьи.

16,8% многодетных семей имеют коммунальные долги. Также проблемы с оплатой ЖКХ имеют неполные семьи (15,8%) и молодые семьи (12,3%).

Что касается регионов, то больше всего семей, которые испытывают проблемы с оплатой услуг ЖКХ, на сегодняшний день проживают в Ставропольском крае. Здесь о крупных долгах рассказали 33,8% жителей. Кроме того, вторую и третью строчку антирейтинга заняли Кабардино-Балкария (28,5%), Чувашская республика и Тыва (по 25%).

Кроме того, в статистическом ведомстве рассказали о том, что меньше всего проблем с оплатой коммунальных услуг испытывают граждане, проживающие в Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. В этих регионах доля семей, у которых оплата коммунальных услуг вызывает затруднения, составляет менее 1%, пишет РГ.

При этом, в России в 2019 году планируется вновь увеличить тарифы на услуги ЖКХ два раза. Первое повышение произойдет 1 января, а второе запланировано на 1 июля.