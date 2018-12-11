Россияне стали чаще оформлять кредитные карты на «черный день»

Россияне стали чаще оформлять кредитные карты на «черный день». Как отмечает РИА Новости , в третьем квартале уходящего года банки выдали почти три миллиона кредиток на общую сумму, превышающую 125 миллиарда рублей.

Объем выдачи в денежном выражении вырос на треть по сравнению с тем же периодом 2017-го.

Добавим, оба показателя стали рекордными: так, в те же сроки предыдущего года россияне получили полтора миллион кредиток, в 2016-м — около миллиона.

Аналитики отмечают, что граждане РФ стараются как можно меньше тратить лимит по кредитной карте по сравнению с данными за прошлый год.

Меж тем, как пишет Ura.ru, задолженность жителей Тюменской области, Югры и Ямала перед банками по состоянию на 1 ноября 2018 года оценивается в более чем 687 млрд рублей.