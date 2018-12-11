Новый год взаймы: россияне залезают в кабалу

В преддверии новогодних праздников россияне начали залезать в кредиты. Увеличение спроса уже заметили и в банках, и в микрофинансовых организациях. Этот рост также вызван повышением НДС с 2019 года и подросшими ставками по кредитам.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в банках и микрофинансовых организациях констатируют рост спроса перед Новым годом на банковские кредиты.

«Декабрь — традиционно сезон высокого спроса на кредиты. Рост по сравнению с осенними месяцами обычно составляет порядка 10-15%. На данный момент, несмотря на повышение ставок, отмечается увеличение активности со стороны клиентов. При этом пик спроса на кредиты по году всегда достигается во второй половине декабря», — констатирует Ирина Григорьева, первый зампредправления Локо Банка.

Дмитрий Монастыршин. Спрос на кредиты в декабре этого года будет выше, чем в прошлом году, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанк

За последние шесть месяцев выдача кредитов населению наличными росла на 120 млрд рублей ежемесячно. В декабре рост портфеля необеспеченных кредитов может ускориться до 125-150 млрд руб., добавляет Монастыршин.

«Перед новогодними праздниками традиционно отмечается сезонный рост розничного кредитования. Объем выдач кредитов в ноябре текущего года увеличился на 10% относительно предыдущего месяца. По нашим ожиданиям, показатели за декабрь превысят ноябрьские результаты», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Поляков, вице-президент ВТБ.

По словам Елены Веревочкиной, управляющего Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрахбанка, новогодние праздники «провоцируют среднедневное снижение остатков на карточных счетах как на дебетовых, так и на кредитных».

«Статистически это снижение происходит в пределах 10-12%. То есть это говорит о том, что клиенты больше тратят перед новогодними праздниками как свои, так и заемные средства. Основные траты начинаются во второй половине декабря, однако уже сейчас мы видим увеличение транзакций в магазинах и точках общепита», — говорит банкир.

Микрофинансовые организации (МФО) в свою очередь отмечают почти двукратный рост спроса на займы за последние полтора месяца.

«Обычно в анкете указывают цель кредита «на личные нужды», но в процессе дальнейших вопросов удается часто выяснить подробнее, на что люди берут займы», — говорит Александр Шустов, генеральный директор МФК «Мани Фанни».

Очень много займов, по его словам, берется на подарки родителям.

В декабре количество заявок на получение займов возрастает на 30-40% по сравнению с ноябрем — правда, рост реальных выдач обычно скромнее — около 20-25%, говорит в свою очередь генеральный директор компании Юником24 Юрий Кудряков:

«Россияне по-прежнему остро нуждаются в заемных средствах и совершить ряд покупок без использования займов им не под силу», — говорит эксперт.

При этом аналитик ожидает, что средняя сумма займов на подарки не превысит по итогам декабря 11-12 тыс. рублей.

Генеральный директор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов уверен, что четвертый квартал этого года станет рекордным как по количеству выданных ссуд, так и по их объему.

Между тем ранее компания Deloitte привела данные исследования «Новый год и Рождество — 2019», согласно которым россияне в среднем потратят на Новым год 16,9 тысяч рублей.

Почти половина средств россиян (47%) уйдет на то, чтобы накрыть на стол и почти столько же (42%) — на подарки родственникам и друзьям.

Заранее (до 15 декабря) подарки покупает около трети респондентов (32%). Большинство россиян (68%) пройдутся по магазинам во второй половине декабря.

При этом, несмотря на долгие каникулы в январе, в отпуск большинство россиян на праздники не собирается. Согласно опросу сервиса путешествий «Туту.ру», 76% респондентов уже точно решили, что в новогодние каникулы никуда не поедут.

Впрочем, не только Новый год толкает россиян на то, чтобы быстрее совершать покупки. В следующем году россиянам предстоит повышение НДС на 2 п.п. — с 18 до 20%.

Как поясняли ранее «Газете.Ru» эксперты, решение повысить НДС было принято, поскольку это налог, который очень просто взимать и взыскивать. Однако одновременно он включен в любую цепочку поставки товара несколько раз, и его повышение будет оказывать мультипликативный эффект на цены. При этом эксперты предсказывали, что в преддверии повышения НДС в 2019 году россияне ринутся за крупными покупками и наберут кредитов.

Кроме Нового года и повышения НДС, на кредитную активность россиян влияют также ожидания по росту кредитных ставок, говорят банкиры.

«Повышение НДС с 1 января 2019 года, а также ожидания по росту ставок стимулируют высокую потребительскую активность. Те, кто планировал крупные покупки в кредит на горизонте ближайших трех месяцев, будут стремиться совершить их в этом году, пользуясь более выгодными ценами и ставками», — полагает Монастыршин.

По данным ЦБ, прирост кредитования физлиц по итогам девяти месяцев 2018 года составил 2 трлн рублей, или 16,3%.