ПФР запустит цифровой аналог пенсионного удостоверения в 2019 году

ПФР c 2019 года запускает пилотный проект — цифровую социальную карту, которая будет выполнять функции пенсионного удостоверения, карта будет доступна для граждан предпенсионного возраста, которым положены льготы с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе ПФР.

«С 2019 года ПФР запускает пилотный проект — цифровую социальную карту, благодаря которой социально-ответственный бизнес, не имея доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, сможет идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с 1 января будут также положены льготы», — сообщили в фонде.

Отмечается, что в данный момент ПФР готовится к подписанию двустороннего соглашения с ритейлером X5 Retail Group о предоставлении льгот с использованием данной карты. «В рамках соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в следующем году», — добавили в ПФР.

Как сообщили в пресс-службе, карта будет доступна в мобильном приложении ПФР.