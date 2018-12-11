В ПФР рассказали о повышении пенсий

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров повысятся на 7,05 процента или в среднем на одну тысячу рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) на расширенном заседании правления фонда.

Тем, кто уволится в новом году пенсии тоже увеличат — с учетом всех прошедших за время их работы индексаций.

После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. Таким образом, если в среднегодовая пенсия россиянина в этом году составляет 14,4 тысячи рублей, то в следующем году -15,4 тысячи.

Также в новом году увеличатся социальные пенсии и другие в рамках государственного пенсионного обеспечения — на 2,4 процента. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.