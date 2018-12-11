Как защитить свою карту от «новогодних» мошенников

С наступлением новогодних праздников специалисты прогнозируют рост активности аферистов в сети. В частности количество атак на банковские карты россиян вырастет на 20 процентов, передаёт Life.ru. Эксперты не советуют доверять слишком выгодным акциям, поздравлениям от незнакомых компаний и сотрудникам банков, требующим назвать данные карты.

Авторы статьи сообщают, что мошенники активизируются в связи с увеличением количества банковских операций. Время, когда россиян поглощает праздничная суета, с успехом используют кибераферисты.

«Люди бегут покупать подарки, хотят сэкономить и, конечно, в это время их голова занята только выбором чего-то интересного, а бдительность при этом падает, — говорит Александр Романов, Аналитик Департамента аудита защищённости Digital Security.

Зачастую на праздниках преступники используют два популярных способа хищения денег с банковских карт.

Первый — с помощью фишинговой рассылки. На электронную почту жертвы приходит письмо с просьбой ввести на сайте компании номер «пластика» и код защиты. Как только информация попадает к злоумышленникам все средства со счёта жертвы пропадают.

Второй — через поддельные сайты онлайн-магазинов, рекламирующих слишком выгодные цены. При оформлении любой покупки доверчивый клиент рискует лишиться всех денег на карте.

Также не редки телефонные звонки с поздравлениями от неизвестных организаций, «сотрудников банков», «операторов техподдержки», которые просят назвать данные банковской карты.

По словам экспертов, самый простой способ противостоять мошенникам — не доверять. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, пользоваться услугами малоизвестных онлайн-магазинов, а тем более вводить на этих ресурсах номер карты и CVV код. Специалисты советуют вообще не открывать подозрительные письма, пришедшие на почту, поскольку большинство из них заражено вирусом, атакующим онлайн-банк. Поэтому при получении подобных сообщений лучше сразу их удалять.

Кроме того стоит внимательно рассматривать названия интернет-магазинов в адресной строке. Аферисты нередко делаю клоны популярных платформ, добавляя в адрес несколько символов. Например, в магазине по ссылке ali-express *con.su.club лучше ничего не заказывать.

Для покупок в Интернете эксперты советуют завести отдельную карту и переводить на неё только сумму планируемой покупки. Так можно сохранить большую часть накоплений. На основной «пластик» стоит поставить лимит на переводы и снятие наличных, а также подключить SMS-оповещение. В случае, если счётом начнут пользоваться мошенники, это поможет оперативно заблокировать операции.

По данным Центробанка, по результатам 2017 года было зафиксировано 300 тысяч атак на банковские карты россиян, которые от действий злоумышленников не досчитались более 1 миллиарда рублей.