Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Президент РФ Владимир Путин продлил действие закона о "заморозке" накопительной части пенсии до 2021 года, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.