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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии 

РИА Новости + ещё 17 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин продлил действие закона о "заморозке" накопительной части пенсии до 2021 года, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Федеральный бюджет сэкономил около 2 триллионов рублей за время "заморозки" накопительной части пенсии, заявил ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
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