Минэнерго ищет деньги на «умные» газовые счётчики

Министерство энергетики Российской Федерации подготовит план внедрения умных счётчиков учета газа за несколько месяцев. Итоги проекта будут представлены правительству весной 2019 года.

Главный вопрос заключается в финансировании проекта. Речь идёт о 130 млрд рублей. Также можно возложить обязанность по установке «умных счётчиков» на газораспределительные компании, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Как ранее сообщал News.ru, вице-премьер Дмитрий Козак поручил к марту 2019 года подготовить предложения по массовому внедрению цифровых счётчиков на газ.

По подсчётам специалистов, «умный счетчик» обойдется семье примерно в пять тысяч рублей.