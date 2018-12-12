Министерство энергетики Российской Федерации подготовит план внедрения умных счётчиков учета газа за несколько месяцев. Итоги проекта будут представлены правительству весной 2019 года.
Главный вопрос заключается в финансировании проекта. Речь идёт о 130 млрд рублей. Также можно возложить обязанность по установке «умных счётчиков» на газораспределительные компании, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Как ранее сообщал News.ru, вице-премьер Дмитрий Козак поручил к марту 2019 года подготовить предложения по массовому внедрению цифровых счётчиков на газ.
По подсчётам специалистов, «умный счетчик» обойдется семье примерно в пять тысяч рублей.