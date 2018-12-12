Няням и репетиторам отложили оформление ИП

Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий право нянь, репетиторов и уборщиц до 2020 года не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Документ разрешает репетиторам, няням и оказывающим услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства лицам, которые уведомили налоговый орган о своей деятельности, осуществлять её без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — сообщает РИА Новости.

Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Ранее News.ru писал, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России принят Госдумой единогласно. Согласно документу, с 1 января 2019 года МРОТ будет увеличен на 117 рублей (1,048%) — до 11 280 рублей. Таким образом, сумма МРОТ с нового года составит 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в стране, а повышение МРОТ коснётся 3,7 млн человек.