Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян

Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ.

Самыми проблемными регионами с точки зрения оплаты ЖКХ оказались области юга России. Максимальное количество должников — в Ставропольском крае, 33,8%. Также своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% — в Чувашской республики и Тыве.

Наибольшие трудности с оплатой услуг ЖКХ и счетов за электроэнергию возникают у многодетных, неполных и молодых семей. Попали в этот список и россияне с самыми низкими реальными доходами.

Как рассказал проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец , серьезные проблемы с нехваткой средств испытывают 22% респондентов в Саратовской, 19,3% — в Астраханской областях. При этом, по данным Росстата, меньше всего "проблемных" семей в Приморском и Камчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в Севастополе, передает RT.

Эксперты связывают уровень задолженности с такими факторами, как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифная политика. Немалую роль играет и возможность регионального бюджета оказывать помощь населению. В итоге получается, что двое из каждой сотни жителей России не могут погасить долги по ЖКХ, пишет Life.ru.