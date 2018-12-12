Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.42
$
66.62
75.25
75.50
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.83
75.92
Индексы и котировки Brent
61.19
–0.34 Золото
1244.10
+0.01 РТС
1127.42
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
12.12
1.1335
+0.0039
27.11
1.1297
10.12
29.11
18.11

Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ.
Самыми проблемными регионами с точки зрения оплаты ЖКХ оказались области юга России. Максимальное количество должников — в Ставропольском крае, 33,8%. Также своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% — в Чувашской республики и Тыве.
Наибольшие трудности с оплатой услуг ЖКХ и счетов за электроэнергию возникают у многодетных, неполных и молодых семей. Попали в этот список и россияне с самыми низкими реальными доходами.
Как рассказал проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец, серьезные проблемы с нехваткой средств испытывают 22% респондентов в Саратовской, 19,3% — в Астраханской областях. При этом, по данным Росстата, меньше всего "проблемных" семей в Приморском и Камчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в Севастополе, передает RT.
Эксперты связывают уровень задолженности с такими факторами, как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифная политика. Немалую роль играет и возможность регионального бюджета оказывать помощь населению. В итоге получается, что двое из каждой сотни жителей России не могут погасить долги по ЖКХ, пишет Life.ru.
В то же время, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, общий уровень оплаты населением услуг ЖКХ составляет 96%. Эксперты отмечают, что такой уровень считается высоким показателем для сферы ЖКХ.
Дни.ру: последние новости
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий Россиян возмутила недешевеющая красная икра Запрет на переводы денег по номеру телефона вызвал панику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские госкомпании начнут продавать тайно4
В Кремле оценили резолюцию США по «Северному потоку-2»
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ10
Запад начал давить на Норвегию из-за помощи России
Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой1
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
11:02
Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа
Личный счет
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение